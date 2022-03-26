国民服役55周年庆 近100万现役退役人员将获100元礼券

（早报讯）为庆祝今年国民服役55周年，政府将派发价值各100元的礼券给近100万名现役和退役的国民服役人员。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈今早（3月26日）到马裕军营（Maju Camp）视察新加坡陆军部队2000人的动员演习，并宣布从现在至年底的国民服役55周年（NS55）的庆祝活动细节。

NS55活动主题为“毅勇相承”（Generations of Strength），其中包括为所有今年入伍、现役和退役的全职国民服役人员和战备军警派发100元的电子礼券。

这些礼券可用于零售和餐饮场所，会从今年中开始通过LifeSG手机应用发放。现役和战备军警也将免费获得战备军人协会（SAFRA）或内政团队战备人员协会（Home TeamNS）的一年会员资格。

扎吉哈受访时说，这项答谢配套不足以代表现役和退役人员为国民服役做出的贡献，但能够代表大家感谢国民服役人员在保家卫国方面扮演重要角色。

他也强调，过去一个月的乌克兰战争凸显保卫国家的责任只有新加坡人自己能承担。“我们能看到乌克兰人的抗战有多艰难。这是我们应学习的一堂课，这让我很庆幸我国在过去55年里有国民服役制度。”

陆军开放日: 5月28日至30日在F1维修大楼举行

另外，若疫情许可，陆军开放日将于今年5月28日至30日在滨海湾的F1维修大楼举行，包括举办国民服役55周年庆展览。之后，展览和部分项目也会走入邻里，分别于6月3日至5日在榜鹅和6月10日至12日在碧山举行。这项活动也会从5月13日至6月12日在线上进行。

当局也会在市中心推出“国民服役55周年互动性探索之旅（NS55 Interactive Trail），通过增强实镜和虚拟实镜技术在至少七个地方进行，让民众了解国民服役的意义。