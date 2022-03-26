为抢购新上市手表 ION店外排长龙一人晕倒

（早报讯）爱雍乌节（ION Orchard）的斯沃琪（Swatch）表店今早（3月26日）10时推出新系列手表，大批表迷为了抢购新款手表，天未亮就到店外排队。目击者说，早上空调还没开之前，商场里的空气闷到让人感觉不透气，有人甚至还受不了晕倒。

引起表迷抢购的新款手表，是Swatch与欧米茄（OMEGA）合作推出的MOONSWATCH系列，共有11款，今天全球正式上架，引来爱表人士排队购买。

除了爱雍乌节，在滨海湾金沙的专卖店同样迎来抢购人潮，不少人甚至从昨晚就开始排队。由于排队的人越来越多，商场最后还把排队的人安排到会展中心里。

这只表在正式上架之前，有人已在网上喊价900元，以相等于原价近三倍的价格售出。

爱表人士吴振宇（22岁，自雇人士）清晨5时就到爱雍乌节的Swatch专卖店门外排队，他抵达时已有大约200人排在他前头。

“当时商场里的人很多，但是空调却没有开，感觉非常闷热，呼吸很困难。大约早上7时，有警察出现维持秩序，因为现场实在是太混乱了。”

民防部队证实，在早上约9时15分接获通报，有一人在爱雍乌节晕倒，但拒绝送院。

警方受询时则表示，警方确实接到通知，指爱雍乌节和滨海湾金沙购物商场出现大批人潮，因此派人到场协助维持秩序。