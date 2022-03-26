质疑烤鸭非来自爱尔兰拒吃拒付款 男子返餐馆还钱

（早报讯）质疑烤鸭并非来自爱尔兰，男子没吃没付款，称不堪舆论压力与朋友嘲讽，最终回餐厅还钱。

《新明日报》日前报道，事故发生在星期三（3月23日）下午2时左右，在巴耶利峇中心PLQ商场同乐集团旗下餐厅Duckland。一名男子到餐厅点了半只爱尔兰烤鸭，但烤鸭上桌后，却认为鸭子并非来自爱尔兰，不愿吃、没付钱就离开。

同乐集团日前在面簿上贴文，并上载电眼画面，强调所使用的食材，都直接从爱尔兰运来。该店总经理赵先生（54岁）告诉记者，一名自称是“Fatty”的男子昨天（3月25日）下午2点来餐厅结账，付了约41元左右。他说，男子称不堪媒体舆论压力，以及朋友指他赖账、取笑他，所以决定来付钱。

他指出，副经理当时负责接洽，提出赠送半只鸭和可乐让对方带走，但对方婉拒。

“我们也请他留下名字和电话以便联系，对方说不方便，但要了客服部门专线。”

赵先生表示，同乐集团仍欢迎对方前来光顾。

负责为同乐集团进口爱尔兰鸭的总代理Irish Duck Company在面簿发贴文指出，作为银山鸭在亚洲的独家经销商，该公司支持同乐集团声明，即Duckland的菜肴仅使用来自爱尔兰著名银山农场（Silver Hill Farm）的爱尔兰鸭。

觉得“鸭不够肥”

总经理赵先生指出，副经理询问男子，为何不信餐厅的鸭来自爱尔兰，对方坦言之前在Duckland另一家店吃过，比较之下，觉得该餐厅的鸭不够肥。

赵先生说，男子喜欢吃肥鸭，还询问下次可否预定较肥的鸭子，但餐厅不能保证能满足对方要求，因为鸭子都是按标准生产的。

“男子非常匆忙，付钱约5分钟就离开。”