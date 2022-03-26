山景路桥梁重建工程完工 加强铁道走廊衔接性

（早报讯）山景路桥梁的重建工作已完成，附近居民与公众日后可通过这座桥直接前往铁道走廊，带来更大的便利并加强铁道走廊的衔接性。

横跨山景路的山景桥（Hillview Bridge）建于1948年，与山景路同时兴建。当年这座桥主要是为山景区的工业工厂提供服务，支持那一带的商业活动。这座桥梁具有历史价值，但早在2011年已被拆除。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天（3月26日）在面簿贴文说，山景桥的重建工程已完工，桥梁将为附近居民以及要到铁道走廊的公众带来便利，他们可使用这座桥跨越山景路。

山景桥的重建工作是铁道走廊改善工程的其中一部分。

刘燕玲说：“当所有的工程在2024年完工后，居民可在铁道走廊享受更无缝的体验，这包括全新的树顶庇护所以及观景台。”

刘燕玲昨晚与陆路交通管理局以及当局的承包商，一起见证了山景桥重建工程完工。为了安全地进行这项工作，山景路也在昨晚暂时关闭，并于今早、第一趟巴士抵达前开通。

铁道走廊全长24公里，中部四公里路段位于山景区和受保留的武吉知马火车站之间。铁道走廊中部在经过约两年的翻新工作后，于去年3月重新开放。