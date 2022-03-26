陈振声：消除求助负面印象 家长支援组扮演重要角色

（早报讯）教育部长陈振声指出，要消除人们对求助的负面印象，心理健康不应以二元对立的角度来看待，应视为犹如人们在不同阶段的体能。

就如人们在不同阶段的体能水平各异，在不同阶段应付压力的能力也会改变。他认为，单是二元对立（binary）地把心理健康视为“有问题”和“没问题”，只会增加人们上前求助的恐惧。家长往往比孩子更抗拒求助，学校的家长支援组能建立一个互信网络，在鼓励和支持家长方面扮演重要角色。教育部也会为家长支援组提供资源。

教育部长陈振声今天（3月26日）出席一场为家长支援组代表举办的线上对话会，针对心理健康课题的提问提出他的观点。教育部今天也推出网上指南，收录25个家长支援组的经验与贴士，下来计划提供专家名单，方便支援组根据需要联系。

近300名家长支援组代表出席，对话会嘉宾包括教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲。

针对有家长担心让孩子找辅导员会留下记录，陈振声解释辅导是上游阶段的预防工作，不会保留并外传敏感资料。如果学生需要专业服务，有关人员会谨慎处理，给予协助的同时，保障个人隐私。

也有家长反映年中考试取消的反应两极化，家长支援组能如何鼓励家长转变心态，扩大成功的定义。陈振声回应时重申，考试的目的是自我评估，推动个人超越自我，而不是其他人。家长得认同每个孩子有不同方面的能力，而不是一味地与他人作比较。

“家长应帮孩子选择一条最能发挥他们强项的道路，不是尝试栽培能在新年时向人夸耀的模范孩子（trophy child）。”

他指出，考试不能只是用来分配学生的工具。教育部也在探讨提升教学方式，让每名学生发挥潜能。

孙雪玲也指出，教育部以“成绩以外的未来”主题举办了家长分享会，下来计划邀请更多雇主参与，希望让家长了解企业聘请员工的考量不局限在学业成绩，呼吁家长支援组协助推广活动。