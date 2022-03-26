旧地铁座位重获新生 让义顺居民歇脚

（早报讯）“退役”地铁座位入驻义顺市镇，为居民提供憩息之处，再度服务大众。

南北与东西线最老旧的106列地铁列车陆续停止使用，截至今年3月已有16列停用，不再穿行载客。

为了妥善利用还完好的部件，义顺市镇理事会今天（3月26日）开始在社区里安装10组双人车座，连固定车座的托架都曾是列车的一部分。这是“退役”地铁座位首次出现在公共场所，供民众使用。

义顺集选区议员黄国光受访时说，丢弃这些可重用的部件非常浪费，最好的选择是进行升级再造（upcycling），让它们重获新生。“这些座位贴有提高意识的海报，也会在社交媒体上宣导，希望能鼓励更多人加入环保之旅，在生活中减少浪费。”

居民高秀玲（45岁，空姐）从学生时期就乘坐地铁，熟悉的座位出现在自己平时的必经之路，让她感到很惊喜。“这应该会吸引不少年轻人来拍照打卡，我也会趁机与孩子谈论升级再造的话题。”

陆路交通管理局工程资产副署长科恩塔尔佐（Elmar Koentarjo）也到场见证了旧地铁座启用。

他分享，这些以纤维强化聚合物制成的座椅来自第一代地铁列车，曾在15年前左右翻新。由于这种塑料非常耐用，因此可以拿来重用。“作为地铁的热爱者，看到座椅受到居民喜爱，让我觉得很开心。”

陆交局也正与其他群体合作，探索如何用有创意的方式，对停用的列车和其部件进行升级再造。

也为特需学校的模拟地铁车厢提供座椅

其中一项计划是与彩虹中心合作，为中心旗下三所特需学校的模拟地铁车厢提供座椅，协助特需学生学习如何乘搭公共交通。

彩虹中心执行董事陈思薇说，这些地铁座将协助中心打造更贴近现实的场景，让学生能模拟恰当的社会行为，包括不在拥挤的列车急着找位子，以及让座给年长者和孕妇。

“教会学生这些技能，能让他们出行时更独立和安全，并强化他们与社区的联系，提升生活质量。”