尚穆根：警员受训向人体中间射击 以阻止危险

（早报讯）一名男子日前持刀闹事遭警员击毙，尚穆根指出，警员接受的训练是向人体中间射击，以阻止可能造成伤亡的威胁，这样做也能增加命中率，减少无辜旁人受伤的风险。

3月23日，一名64岁男子涉嫌在明地迷亚路一带持刀高喊，在警方多次警告后依旧乱挥刀子，拒绝听从指令，还拿刀冲向警员，结果遭警员开枪击中胸口，送院后不治。

内政部长兼律政部长尚穆根今日（3月26日）在面簿贴文谈及此事。他指出，针对警员处理这起案件的方式，大多数公众表示理解，但仍有少数人存疑，不解警员为何不是开枪射伤男子，而是开枪将他击毙。

尚穆根指出，警员接受的训练是向人体中间射击，以阻止可能造成重伤甚至死亡的威胁。同时，这样做也会增加命中率，减少周遭无辜旁观者可能受伤的风险。

在这起案件中，涉事男子曾持刀冲向警员，尽管警员再三提醒他放下刀子，但他完全不听劝。

警员之前也曾使用电击枪，但男子非但没有被逼退，反而拿着刀子冲向警员，其中一名警员这时才对男子开枪。

这名涉案男子此前正被中央肃毒局通缉，警员过后也从他的住家起获吸毒用具。案发时，男子也因涉嫌鲁莽行为及蓄意伤害警员等罪名，正在接受调查。