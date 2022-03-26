沙特石油设施遇袭 外交部：未接获新加坡人受影响报告

（早报讯）沙特阿拉伯石油储存设施遭导弹袭击，外交部目前没有接获有关新加坡人受袭击影响的报告。

外交部今晚（3月26日）发文告说，新加坡强烈谴责沙特阿拉伯多个地点昨天遇袭的事件，包括位于吉达的阿美（Aramco）石油储存设施。

“这类袭击是不可接受的，无论什么理由都无法为之辩解。”

阿美是沙特国有石油公司。路透社报道，其石油设施星期五（3月25日）遇袭后，两个储油罐发生火患，但没有人员伤亡。胡塞武装宣称对袭击负责，油价应声走高。

外交部目前没有接获任何新加坡人受袭击影响的报告。当局提醒旅居沙特的新加坡人保持警惕、密切留意当地新闻，并采取必要措施保护人身安全。

外交部也呼吁所有身在沙特或准备前往沙特的新加坡人，与外交部进行电子登记。

需要领事援助的新加坡人可拨电+966-11-480-3855、+966-50019-1220（紧急电话）或电邮Singemb_ruh@mfa.sg，联系新加坡驻利雅得大使馆。欲联系新加坡驻吉达总领事馆，也可拨电+966-12-607-3980/3981、+966-50-559-6481（紧急电话）或电邮Singcg_JED@mfa.sg。

如需联系外交部24小时值班办公室，则可拨电＋65 6379 8800∕8855或电邮mfa_duty_officer@mfa.gov.sg。