1000个企业 社区组织与学府响应“地球一小时”活动

（早报讯）今晚（3月26日）8时30分一到，原本璀璨夺目的滨海湾夜景悄然消失。滨海湾花园、螺旋桥、新加坡摩天观景轮等多个标志性建筑纷纷熄灯，共同响应“地球一小时”活动。

由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动今年迈入第15年。在本地，这项活动今年共吸引约1000个企业、社区组织与学府参与，历来最多。

其中，职总平价合作社也在今年首次参与活动。职总旗下约360家超市、便利商店等将非必要的灯熄灭或调暗一小时，提醒人们对抗气候变化的重要性。

永续发展与环境部长傅海燕在面簿发文，鼓励公众响应“地球一小时”，并为自己与下一代节省能源、以更可具可持续性的方式生活。

除了多个标志性建筑、购物商场和中央商业区的办公大楼以外，玛丽蒙民众俱乐部、先锋民众俱乐部与西海岸民众联络所也熄灯一小时。基层组织也举办一系列相关活动，提高居民对气候变化的意识。