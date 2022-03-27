发表孕妇流产不实贴文 网站Wake Up Singapore接更正指示

（早报讯）在社交媒体发表有关一名孕妇在竹脚妇幼医院等候四小时后流产的不实贴文，自称“替代新闻来源”的网站Wake Up Singapore接获更正指示。

卫生部今天（3月27日）凌晨发文告说，Wake Up Singapore（简称WUSG）本月23日在其网站、面簿和Instagram专页发布贴文，声称一名怀胎20周的冠病女患者在竹脚妇幼医院的急诊室等待四个小时后流产，这完全是不实内容。

竹脚妇幼医院已根据WUSG贴文所附带的一张医院账单的截图，确定了这名病患的身份，并发现病患对事件的描述存在出入。经过竹脚妇幼医院的调查，这名病患在今年2月抵达医院的一小时内便接受了医生的治疗，而且根本没有流产。

WUSG前晚（25日）也证实相关贴文的内容不实，承认被该名妇女误导，并向院方致歉。

文告指出，“尽管WUSG已道歉，但这种不实指控是极为严重的，且已在各种其他平台上流传。这可能会令公众对我国医疗系统与机构的信誉和专业性失去信任。”

因此，卫生部通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处向WUSG发出更正指示，要求它在所有含不实内容的网页和社媒贴文作出更正，以确保公众所获取的信息是完全属实的。

WUSG已于今天凌晨在其面簿和Instagram专页贴出更正声明。