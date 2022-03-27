警方与银行联手 制止150起投资和求职诈骗案

（早报讯）新加坡警察部队反诈骗中心联合本地五家银行展开为期四天的执法行动，成功介入调查超过150起投资和求职诈骗案。执法人员也跟进展开取缔行动，逮捕了35人，共255人正协助警方调查，总涉案金额超过3100万元。

称分享“包赚秘诀”诱转账 骗子钱到手失联

在投资骗局中，自称是金融专业人士的骗子通过社交媒体平台引诱受害者，并邀请“投资专家”与受害者分享“包赚秘诀”，承诺可以轻松赚取金钱收益，让受害者把钱转至指定银行户头。

不少受害者最初会从“投资”中赚取微薄利润，进而相信该计划是正规且有利可图的。此后，受害者可能会被要求支付行政费用、法律费用或税款，以兑现他们的利润。受害者在把额外的款项存入指定的银行户头后，就无法联系到骗子。

相信招聘广告快速赚现金

而求职骗局中，受害者通常被社交媒体平台和聊天应用的招聘广告引诱，相信可以从中快速赚取现金。骗子随后称为了提高销售数据，要求消费者通过银行转账在线上平台订购低价商品，再进阶转向更昂贵的商品。

受害者起初会获得全额报销，外加一笔可观的佣金。但随着骗局的发展，受害者转账的数额庞大，骗子就会销声匿迹，受害者落得两手空空的下场。

反诈骗中心、七大警署和五家银行的人员在3月22日至25日合作展开执法行动，就先前遭通报的银行户头进行了实事资金流向分析，并当场介入。相关人员随后联系诈骗受害者，建议他们不要再进行任何金钱转账。受害者当中有的事先全然不知自己上当受骗。

参与行动的五家银行分别是星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行和汇丰银行。

商业事务局和七大警署随后也展开全岛取缔行动，逮捕了29男六女。他们的年龄介于16到66岁。

涉案金额逾3100万元 255人助查

共有255人因涉嫌参与超过1200起诈骗案，总涉案金额多过3100万元，目前正协助警方调查。他们其中一些人将自己的Singpass信息出售给骗子，让骗子以他们的个人名义未经授权使用各种电子服务，包括注册企业、开设银行或加密货币交易所账户等，用于存收赃款。

在某些情况下，骗子也使用这些Singpass信息注册新的电话卡，用来与受害者交流。

有关当局正在对诈骗、洗钱、协助骗子未经授权访问电子材料、未经许可进行支付业务等各种犯罪行为进行调查。

反诈骗中心的高级调查员黄冠杰助理警监提醒公众，对陌生人在社交媒体、交友或聊天平合上提供的投资与求职机会提高警惕。

“警方将不遗余力取缔诈骗骗局，并依法严惩那些涉嫌滥用Singpass或进行非法活动协助诈骗者的人士。”