建筑海事和加工业 援助措施延长至6月

（早报讯）政府宣布延长建筑、海事和加工业的外籍劳工税回扣三个月至今年6月，帮助雇主在疫情期间缓解人力短缺与成本上涨问题。

建筑、海事和加工业的外籍劳工税回扣原定本月底到期。人力部与国家发展部今天（3月27日）发联合文告说，外劳税回扣计划将延长三个月，聘请工作准证员工的建筑、海事和加工业雇主可在4月和5月分别获得250元外劳税回扣，6月则可获得200元的外劳税回扣。

“在6月给予的外劳税回扣额较低，是因应建筑、海事和加工业的人力资源改善的趋势，人力成本预计将会降低。”

政府在2020年推出外劳税回扣，帮助业者渡过冠病疫情难关，并多次宣布延长。当局会在临近6月时检讨是否继续延长外劳税回扣。

文告指出：“外劳税回扣只是一种暂时性的补助，我们鼓励企业继续推进长期生产力的提高，以精简人力，应对未来的人力供应中断风险。”

另一方面，为了帮助建筑环境领域，冠病19（临时措施）法令允许建筑承包商与客户协商调整合同价，以应对外籍员工工资成本增加的问题，有关措施将再度延长三个月，至6月30日。

当局强调，冠病19（临时措施）法令中与建筑环境领域相关的援助措施是有期限的，随着该领域继续复苏，以及我国转向与冠病共存，企业须更紧密地相互合作，实现长期可持续性和韧性。

此外，政府在2021年8月宣布放宽外劳配额的限制，建筑与加工业雇主聘用或者续聘非传统客工来源国和中国的客工时，将不受最低聘用时长的约束。这项措施原定3月到期。

永久废除最低聘用时长约束

文告宣布，最低聘用时长的约束将被永久废除。这意味着，建筑与加工业雇主聘用或者续聘非传统客工来源国和中国的客工时，将不再受最低聘用时长的约束。

非传统客工来源国包括印度、斯里兰卡、泰国、孟加拉、缅甸和菲律宾。根据之前规定，总承包商为建筑工程所聘请的客工人数，须遵照根据工程类型和总值计算的外劳配额，而来自上述国家的客工，须最少在本地有三年的建筑业经验，才能豁免外劳配额限制。

政府将会继续透过工业转型蓝图（Industry Transformation Map）与建筑、海事和加工业紧密合作，帮助企业转型并减少对人力的依赖。