K9警犬每年助警方“破案”百起

（早报讯）从最初的五只警犬，发展到目前为数240只的警犬大队，成立67年的K9警犬组，过去三年每年平均协助“破案”大约100起，俨然成了查案人员的得力助手，更是罪犯的克星。

这些天赋异禀的“小毛孩”，是怎样从小市民家中的宠物，一跃成为让罪犯躲避的克星？在警方的安排下，《联合早报》记者走进设在蔡厝港茂布雷路的K9警犬训练基地，实地了解警犬的训练课程。

警犬的训练场地，面积相等于一个篮球场，里面的“装潢”看似货仓，其实所有的角落都是经过精心设计，为了达到一定训练目标而设。

特别行动指挥处警犬组行动官陈坤生警监（54岁）表示，训练场里有关卡的通关柜台、机场的行李箱领取处，还有堆满货品的货仓等，这些都是依据实景搭建的，目的在于为警犬提供一个逼真的训练环境。

他说，训练场不设冷气和电风扇，这是为了避免气味集中，不会散开。“对警犬来说，这种训练更像是一种游戏，我们是通过这种寓教于乐的训练方式，激发和加强警犬的搜捕欲望，让它们凭着敏锐的臭觉，把通过不同方式、藏在不同角落的毒品一一找出来。”

在一场示范中，爆炸物侦测犬Koby轻而易举地找到藏在仓库一个角落里的毒品后，望着训练员。

陈坤生告诉记者，经过严格训练的警犬，对毒品的味道是非常敏感的。在关卡的入境处，通关者会通过一道有警犬驻守的检查站，通关者一边是电风扇，另一边是关在铁笼里的警犬，电风扇会把毒品的味道吹向警犬这边，嗅觉灵敏的警犬便会立刻有反应。

在示范过程中，缉毒犬Dash就隔着铁笼，从四名“入境者”当中找到藏起的毒品。

陈坤生说，Dash参与过多次执法活动。前年10月9日，一名男子在汽车里不省人事，到场的Dash很快就在驾驶座和扶手探测到毒品，警方最后更从车里搜出31包棕色粉状和1包结晶的管制毒品。

“机场是警犬最能发挥作用的场所之一。训练时，我们会在行李输送带上摆放各式各样的行李箱，当中有一个藏了毒品，警犬的任务就是从众多的行李箱中，凭着灵敏的嗅觉，把藏在行李箱里的毒品找出来。”

进行现场示范时，缉毒犬Inca被带到输送带前，训练员一声令下，它就开始在输送带上来回跑动，每经过一个行李箱就会闻一闻，没两下子就找出藏毒的行李箱。

记者观察到，Inca在发现毒品时，会马上停下脚步守在可疑行李旁。

在警犬组里，一只警犬只由一位警犬训练员负责训练，两者之间因此可建立深厚情谊，能更好的互动，这么一来，要指挥警犬执行任务就会比较容易。警犬训练员也受过医疗训练，能识别警犬的各种疾病，并学习如何为警犬进行急救。

警犬Koby的专属训练员司徒慧玲驻署警长（42岁）说，通过对狗儿的照料、梳洗，遛狗或运动，她和警犬之间的关系拉得更近，狗也活得更健康。

陈坤生警监表示，警员须接受至少12周培训，以掌握训练警犬的基本技巧。“训练非常重要，它会加强训练员和警犬的关系，提高前线的行动效率。”

在1955年成立的警犬组（Police Dog Unit)于2003年正式改名成K9警犬组（Police K-9 Unit)，是隶属警察特别行动指挥处的单位。K9警犬组也与内政团队其他部门紧密合作，确保新加坡的安全。

警犬品种包括拉布拉多、边境牧羊犬，黄金猎犬和英国史宾格，都是工作犬，能承受训练和较长的工作时间。