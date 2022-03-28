（早报讯）美国周五隔夜股市大部分上扬。道琼斯工商指数涨153.30点或0.44%，标普500涨0.51%；纳斯达克指数则下滑0.16%。

本地股市受旅游相关股推动，连续三个交易日上扬，上周五（3月25日）上涨13.99点或0.41％。

今日（28日）可关注股票：

1. 维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）献议发售可弃权非包销（renounceable non-underwritten）的附加股和凭单，发售最多1亿4057万股新普通股，以及2亿8115万股凭单。附加股的发售价为每股0.025元，每股凭单的行使价是0.04元。股东每持有4股，可获配售1股附加股。

另外，集团计划以每股0.05元，配售3亿股新普通股，集资1500万元。

集团也计划将现有的核心业，即岸外和海事、租船服务和企业业务，拓展到供应链管理和零售业务等更多元化的业务，并将公司改名为9R Limited。

2. 吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）计划修订现有的管理费和业绩表现费用（Performance Fee）结构，新的结构将与可派发收入和每单位派息的增长挂钩，以加强信托经理人与单位持有人的利益一致性，并支持信托的增长计划。

在新的结构之下，信托经理人每年可得到的基本费用是吉宝基础设施信托可派发收入的10%，业绩表现费用是每单位派息比上一财年增长的25%，乘以已发行单位的加权平均数。

3. 星狮地产（Frasers Property）间接持有的全资子公司Suzhou Sing Heng Le Enterprise Development（SHL）已经与一名合资伙伴及相关实体签订了一份战略联盟框架协议，参与在中国的一些土地投资。SHL将提供18亿4000万元人民币（约3亿9441万新元）资金，用于支付与投资有关的费用。

集团另外一家子公司Singlong Property Development (Suzhou)（SSL）与其中一名合资伙伴签订了一份贷款协议，提供12亿人民币的过渡性贷款，这笔贷款将收取利息。该名合资伙伴将利用这笔贷款支付拟议投资有关的款项。

4. TalkMed集团从凯利板转到主板挂牌的计划，已经得到新加坡交易所原则上批准。

5. 膳盟食品（SunMoon Food）披露，SMDT已于3月27日与SSMY签订了另一份补充协议，203万5776美元（约277万新元）的款项将于2022年12月30日前支付。SSMY通知公司，由于破产重组计划尚未完成，因此须要延期。中国法院规定，破产重组计划的执行期应定为自2021年2月2日起的18个月。