义顺裕廊组屋试用“城市集水系统” 收存雨水洗地浇花

（早报讯）义顺和裕廊区的89座组屋将试行装置“城市集水系统”，收集、存储和再循环雨水，用于清洗组屋底层、灌溉花草等，一年能省下的水可满足超过85间四房式组屋单位一年的耗水量。

自2018年推出的“城市集水系统”（Urban Water Harvesting System）计划，之前只在新市镇的预购组屋项目中使用。这是建屋发展局首次将计划推广至现有的组屋。

建屋局今早（3月28日）发文告说，为加强组屋市镇的可持续性，建屋局今天为义顺和裕廊区的城市集水系统安装工作招标。招标定5月20日截止。集水系统预计将从明年开始建造，预计在2027年完工，估计会装置15套系统，每年可省下约1万7500立方米的水。

建屋局指出，在新预购组屋项目中，当局可以提前规划和设计集水系统的基础设施，以确保系统的位置可以是在排水管道收集最多雨水的地方。不过，这是在现有组屋区无法做到的。

因此，将集水系统安装在现有市镇更具挑战性，必须分析集水区的降雨量，并找到合适的位置，以确保系统不会影响组屋区现有的地下基础设施。

建屋局将会评估集水系统在现有组屋区推行的有效性，再决定是否能推广至其他的旧市镇。

“城市集水系统”结合了地下储水池、雨水收集箱和滤水系统，这样一来可以集中收集、储存和再循环整个邻区的地面径流水（surface runoff）。

一套集水系统能从多达12座组屋收集雨水供非饮用用途，可用来清洗组屋底层、灌溉花草等，省下高达50%的所需的用水量。