涉10亿元骗案 黄有志再加控12控状

（早报讯）涉及超过10亿元骗案的公司董事黄有志，今早（3月28日）再被加控12项，指他在一年内把大笔赃款转给至少六人，以及转移到多个国外银行户头。

黄有志（34岁）是Envy Asset Management和Envy Global Trading的董事，他涉嫌从2017年10月至2021年2月，欺骗约958名投资者投入逾10亿元到镍（nickel）贸易投资计划。

他原本面对93项控状，包括欺骗、严重失信、伪造文件、抵触公司法令等。他今早被加控12项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状后，面对的控状增加到105项。

综合12项新控状，黄有志被指在2019年3月至2020年3月，把大笔犯罪所得转移到自己其他银行户头、多家公司和至少六人的银行户头，同时也把655万9554美元（约892万3682新元）转移到国外，包括国外航空公司和法国奢侈品牌公司的银行户头，以及约三名男子在越南和台湾等地的银行户头。

另外，他也涉嫌将部分款项用来支付购买豪车宾利和保时捷的部分费用，以及租金、保金和信用卡债等。

黄有志目前以400万元保释在外，他在庭上尚未表态是否认罪。法官批准将案件展期至5月10日进行审前会议。