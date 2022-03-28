银行股和重开股领涨 本地股市上午小幅攀高

（早报讯）银行股和重开股领涨，本地股市早盘横摆后小幅走高。

本地股市今天（3月28日）开盘横摆，接着小幅攀高。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3425.71点，起了12.02点或0.35％。如果闭市仍维持走高，海指将是连续四个交易日收高。

上午带领海指上扬的主要是银行股以及受惠于我国更进一步放宽防疫限制措施及边境管制的重开股，例如新加坡航空公司（SIA）、新翔集团（SAT）以及云顶新加坡（Genting Singapore）。

三只银行股涨了大约0.1％至0.8％，新航和云顶新加坡涨了0.6％左右，新翔集团涨1.9％。

IG市场策略师叶俊荣指出，新加坡本周将进一步重新开放，零售、旅游、娱乐和酒店行业等重开股上周已经大涨一波，这些板块预料将继续受到关注。

“对于海指来说，它正接近2月份的高点，投资者可能会留意在未来几天市场对该阻力水平的反复测试。目前，趋势仍然是向上的，有一条向上的趋势线支撑着指数。”

个股消息，海指成份股扬子江船业上午一度涨将近5％，达到六个月的高点。集团近日宣布，分拆并让旗下的扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding，简称YZJFH）在新加坡交易所主板上市的计划，已经得到交易所准予有条件上市资格。

获得上市资格之后，扬子江于3月25日将YZJFH的股本增至大约42亿6420万元，共39亿5059万股普通股。注资后，YZJFH最初的净有形资产净值（NTA）估计约为42亿6000万元。

乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）大股东已于3月23日完成强制收购，公司将于3月30日除牌。