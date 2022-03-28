首份女性发展白皮书出台 21岁至35岁女性将可冻卵

（早报讯）新加坡首次出台女性发展白皮书，通过25个行动计划提升女性地位，打造更公平与包容的社会。其中，白皮书提出让21岁至35岁的健康女性也能选择冻卵，为将来婚后受孕做准备。

共115页的新加坡女性发展白皮书今天（3月28日）出炉，内容涵盖五大方面，即职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变。

目前，我国仅允许有特定疾病的女性冻卵，如患癌女性能在接受癌症治疗前这么做。从明年初起，21岁至35岁女性不管是不是已婚都可冻卵，但只有合法夫妻能使用冷冻的卵子生儿育女。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲接受媒体采访时说，政府鼓励人民尽早结婚生子，以增加自然受孕的机会。

然而，早前一系列全国对话反映出，一些女性担心年轻时没能找到合适的伴侣。“她们希望自己若迟婚，还是有机会组织家庭，所以政府研究了不同方案后，建议让女性选择冷冻卵子。”

为帮助女性作出选择，孙雪玲说，她们必须接受手术前辅导，了解冻卵手术的侵入性和局限，例如成功生育的概率低，以及高龄产妇面对的风险等。

35岁的冻卵年龄上限与捐赠卵子的一致，因为年过35岁女性的卵子品质会大幅下降，进而拉低冻卵手术的有效性。使用冷冻卵子的年龄则不设上限。

政府与民间组织自前年9月起陆续举办160场全国对话，收集了近6000名新加坡人对女性发展的看法，并把反馈整合成这份白皮书。适逢我国颁布妇女宪章60周年，政府也把去年定为“欢庆新加坡女性年”，回顾和庆贺本地女性的成就。

根据白皮书，一系列行动计划旨在促使我国迈向一个男女平等合作，并且都能自由和充分追求理想的社会。除了冻卵，其他计划包括推出灵活工作安排劳资政指导原则、提高居家看护津贴，以及试行提供超出正常工作时间的幼儿托管服务。

政府将在未来10年，携手社区落实白皮书上列出的25个集体行动计划，并会在2027年展开中期检讨。国会下周复会时，预计会针对白皮书进行辩论。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长、人民行动党妇女团主席杨莉明强调，白皮书凸显我国对于提升女性地位的坚定决心。“我们最终的目标是号召所有国人给予女性同胞强而有力的支持，让她们在社会的地位更加巩固，也为我们的子孙后代建立更公平、更具包容性的新加坡。”