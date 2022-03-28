提高居家护理津贴 给予看护者更大支援

（早报讯）政府计划提高居家护理津贴，减轻看护的经济负担。家庭人均月入不超过1200元，或没有收入并住在年值不超过1万3000元房产的受惠者每月可获得400元，比原有的200元多一倍。

家庭人均月入介于1201元至2800元的受惠者则可获每月250元的津贴，比原有的多50元。

今天（3月28日）公布的女性发展白皮书涵盖加强看护支援的计划，包括居家护理津贴（Home Caregiving Grant）。卫生部自2019年推出居家护理津贴，协助在家中照顾永久性中度残障亲人的家庭。津贴开放给家庭人均月入不超过2800元者申请，至今惠及超过3万1000人。

卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞受访时说，女性往往肩负大部分的看护责任，因此政府有必要继续为看护者与女性提供所需的支援。

“在女性发展对话会上，参与者反映，期待男女可以负起同等的看护责任。看护者奉献自己的精力，有时会面对体力、社交情绪和经济方面的挑战，我们要从几方面支持他们，增加居家护理津贴是其中一项工作。

“为了进一步减轻看护者的经济负担，卫生部最迟明年初为较低收入家庭提高居家护理津贴，从200元增加一倍到400元。这可肯定看护者的付出，并减少看护的开销。”

除了经济问题，看护者也面对其他方面的压力，因此有必要打造互助圈，让看护者能相互扶持、分享经验。她指出，人民协会、国家福利理事会、关爱新加坡行动义工中心会与社会服务机构合作，在各社区设立同伴支援网络，促进看护者的交流。看护者也可更方便地通过一站式资源机构护联中心获取信息。护联中心和残障者自立局（SG Enable）将为看护者提供更具针对性和简易的信息。

根据白皮书，政府也计划提供更多且可负担的喘息看护服务，让看护者有时间休息。例如：卫生部在探讨为年长者的看护提供居家喘息看护的选项，这些计划的详情今年较迟时公布。

家政服务计划（Household Services Scheme）下来也会扩大，让有需要的家庭向参与计划的公司聘请外籍雇员来看顾小孩或年长家人。