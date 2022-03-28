公平雇佣立法 最迟2024年推行灵活工作安排原则

（早报讯）灵活工作安排将成为职场常态，政府计划最迟在2024年推出灵活工作安排劳资政指导原则，要求雇主公平且合理地考虑员工提出的灵活工作要求，以鼓励更多女性留在职场。

目前，已有部分雇主自愿采纳灵活工作安排劳资政标准，涵盖的雇员占总数的27％，当局计划到了年底，把比率提高到40％。

公平雇佣指导原则也将纳入法律，立法遏制职场歧视行为。雇主必须制定处理投诉的程序，保护举报职场歧视或骚扰行为的员工身份，避免举报者遭到排挤及报复。

政府今天（3月28日）公布女性发展白皮书，提出一系列促进职场平等的计划。其他计划包括为职业女性和重返职场的女性策划职业引导、业界联系机会和培训项目。此外，当局也会鼓励更多人使用育儿假（parental leave），尤其是陪产假。2019年，申请陪产假的父亲占55％，2016年是47％。

为了支持更多女性担任领导职务，新加坡交易所挂牌条例和公司治理守则实践建议已更新，引导上市公司改进董事会的多元性。董事会多元化理事会将继续鼓励企业在董事会增加女性代表。

根据白皮书，25岁至64岁女性就业率从1994年的53％增加到去年的75％。更多女性也担任领导职务，本地公司中有13％由女总裁领导。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳受访时说，要继续让女性在职场获得同等机会，政府还可以从几方面加强。首先，把公平雇佣指导原则纳入法律可发出强而有力的信号，反映社会不容忍职场歧视行为，包括性别歧视。

她指出，除了公平雇佣，劳资政三方组成的委员会也在研究如何让雇员举报歧视行为的建议，并将咨询利益相关者，好让雇主能以实际的方式执行。雇主也要有一套程序来处理投诉，并确保员工身份保密。灵活工作安排劳资政指导原则最迟2024年推行。

颜晓芳说：“灵活工作安排将成为未来职场的常态，这可让更多女性尤其是得兼顾看护责任者，继续工作或重返职场。雇主也能利用更大的人力资源库，不仅仅是女性，也包括年长者。人力部和劳动力发展局将与其他机构，尤其是妇女组织协作，与那些想重返职场的女性联系。

“我们希望赋予女性更大的权力，让她们能继续工作或回到职场，追求事业并发挥潜能。”

根据白皮书，逐渐有更多雇主提供灵活工作安排。前年，需要灵活工作安排的25岁至64岁员工中有九成可以这么做，比2014年的六成多。