星狮地产零售12商场将安装电动车充电点

（早报讯）电动车主日后到访星狮地产零售的12个商场时，可在30分钟内为电动车完成充电。

星狮地产零售（Frasers Property Retail）今天（3月28日）发文告宣布，和Charge+、新加坡能源集团和特斯拉合作，在12个商场安装一共36个电动车充点电。这些商场目前都没有电动车充电点。

安装工程分两阶段进行：第一阶涵盖八个商场，包括榜鹅水滨坊、义顺纳福城、中峇鲁广场、世纪广场、长堤坊、白沙购物中心、Tampines 1和先得坊，共27个充点电，安装工程预计今年9月完工。第二阶段料明年竣工。

到时，星狮地产零售每个商场将有多达五个电动车充电点。一些商场的充电点由单一业者提供，另一些则有多达两个业者供选择。

Charge+和新能源集团经营的充电点适用于所有电动车，特斯拉的充电点则只开放给特斯拉电动车。

所有充点电将采用直流电（direct current），电动车主可在30分钟内完成充电，每千瓦时收费介于五角至六角钱。充电点先到先得，无需预约。

政府早前设下目标，2030年前在全国各地增设6万个充电桩，其中4万个将设在公共停车场，其余2万个设于私人设施。全岛各地目前有约2200个充电桩，组屋、工业区、公园、社区中心和中央商业区的200多个公共停车场今年也会陆续安装600多个充电桩。