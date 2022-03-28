康福德高暂调高计程车资1分 助德士司机应付油价开销

（早报讯）康福德高将从4月4日起，暂时调高计程车资1分，以帮助德士司机抵消节节攀升的油价开销。

这是康福德高继本月初调高德士车资后，再度调高车资。

本地德士业龙头老大康福德高周一（3月28日）发文告宣布这次车资的调高与燃油价格上涨有关，并会影响车程距离和等候时间的车资，起程车资则维持不变。按照新的收费计算，德士每行驶10公里，车资将提高3角2分。

“假设德士平均一天载客10至12趟，司机的收入预计每天将提高3.2元至3.84元。这将有助于缓解近期油价格飙升的影响，仅在上个月，他们的每日燃油成本就增加了3.55元至13.5元。”

康福德高早前宣布从本月1日起，德士起程车资一律上涨2角，车程距离收费和等候费方面，普通德士将上调2分，以及豪华德士的车程距离收费和等候费则上涨3分。为了进一步帮助德士司机应对燃油成本的急剧上涨，该公司也向属下司机提供90元的一次性租金回扣。

康福德高私人交通组及康福德高德士总裁谢哲昇说，决定暂时调高燃油相关车资是经过慎重考虑的。因为仅在上个月，油价就飙升了21%，而公司已经承担了燃料成本增加的很大一部分，让司机可以享有每公升汽油2.20元的较低价格，但他们仍然支付比2月份高出14%的费用。

“即使有持续的租金回扣和特殊的一次性租金回扣，司机仍然难以维持生计。我们希望通勤者明白这一举措是不得已的，一旦燃油价格恢复到合理水平就会取消。”

入行八年的德士师傅蔡俊杰对车资上调的宣布表示欢迎。他说：“我和很多德士司机一样，大多数时候每天都开200多公里，燃油价格的飙升对我们来说是非常昂贵的。这次临时加价，肯定会帮助我们更好地应对油价。”

这是康福德高德士第二次实施与燃油挂钩的临时车资上调。第一次发生在2008年7月，征收3角的燃料附加费，直至2008年11月，当全球燃油价格回落时被取消。