印度学生在本地开户头帮他人接收海外诈骗赃款 判监11个月

（早报讯）两名来自印度的国际学院学生涉嫌共谋洗黑钱，在本地开设银行户头后从美国接收超过26万元赃款，再转交到另一人。其中一名学生今天（3月28日）认罪，被判坐牢11个月。

被告桑杜星（Sandhu Hargurnek Singh，28岁）面对两项控状，分别是协助他人保留赃款，以及无照提供付款服务。控方以第一项提控，被告通过视讯出庭认罪。

另一名被告班奇亚（Bangia Saurabh，22岁）则面对一项协助他人保留赃款的控状，他的案件仍在审理中。

案情显示，桑杜星在2016年来新加坡前，经父亲介绍认识一名叫“高拉夫”（Gaurav）的男子，以解决在本地的住宿问题。这名男子据称是桑杜星父亲同事的侄子，当时在马国工作，因此桑杜星由始至终并未和他见过面。

四年后，“高拉夫”突然在2020年7月问桑杜星是否有兴趣“赚外快”。根据计划，桑杜星只需在新加坡开设银行户头接收从美国汇来的钱款，再提现交给别人，就可以从中赚取5%佣金。

桑杜星考虑两周后答应这一提议，并在8月25日到渣打银行开设户头。同年9月至10月，桑杜星三次用新户头接收共计12万6000余元，取出后交给一个名叫“萨万星”（Satwant Singh）的接头人。

事成后，桑杜星获得2900元酬劳，但此时他已开始怀疑这些款项的来源是否涉及非法勾当。不出所料，“高拉夫”不久后就要求桑杜星找另一个人开设户头，以防渣打银行对桑杜星的户头起疑和展开调查。

桑杜星于是找来朋友班奇亚“接手”，对方也在渣打银行开设户头后，协助收下和转交13万4000余元给“萨万星”。桑杜星和班奇亚最后瓜分了5600元的报酬。

调查发现，汇入桑杜星和班奇亚银行户头的款项来自一个电邮诈骗案，受害者是远在美国的一对男女。

控方指出，虽然被告并未参与诈骗，但他为了金钱不惜抛下顾虑，还在怀疑自己可能涉及违法行为的情况下怂恿他人加入，因此促请法官严惩以儆效尤。

被告向法官求情时数度哽咽，哭诉自己上有老下有小，只想尽快回到家人身边。