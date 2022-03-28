前警曹“开玩笑”拔枪对准国民服役警察 被判监五天

（早报讯）因不满国民服役警察不愿参与巡逻，警曹竟拔枪瞄准对方的脸，试图开玩笑吓唬对方。国民服役警察担心前途受影响，过了三个月才揭露此事和报警。

被告凯鲁（40岁）案发时是后港邻里警局的一名警曹（sergeant），他面对一项触犯防止骚扰法令的控状，今天（3月28日）认罪后被判监禁五天。

这起案件发生于2020年3月30日下午4时55分，地点在后港8道第683座组屋楼下的停车场，受害者是当时21岁的国民服役警察陈国峰。

根据案情，当天两名警曹和两名国民服役警察一起乘警车外出巡逻，包括被告和受害者。

负责开车的另一名警曹在案发停车场停好车后，要求另外三人中的一人和他一起巡逻后，便先行一步。

两名坐在车后座的国民服役警察无动于衷，坐在副驾座的被告于是开门下车，再探头进入车内，拔出手枪对准受害者。虽然被告并没有打算真的开枪，但受害者看到弹夹中的弹头，心里不禁感到害怕。

被告几秒后就收起手枪，并离开停车场去巡逻。两名国民服役警察被吓得愣在原地，讨论后一致表示想顺利完成国民服役，因此决定息事宁人，避免节外生枝。

事隔三个月后，受害者与另一名警曹聊天时说起此事，对方认为此事严重，因此决定报告上级。受害者最终在6月30日报警，被告7月29日离开警队。

代表律师替被告求情时说，被告的行为无疑非常愚蠢，不过他当时纯粹是向手下开玩笑，请求法官判他高额罚款就好。

法官下判时指出，被告身为资历更深的正规警察，应更了解法规，况且我国严格杜绝任何滥用武器的行为，因此不能只判处罚款。