海指涨0.54％ 连续四个交易日上涨

（早报讯）亚太各地股市今天（3月28日）表现不一，新加坡股市连续四个交易日上涨，海峡时报指数闭市报3431.99点，涨0.54％或18.30点，主要支持来自银行和重开股。

香港股市今天领涨，恒生指数扬升1.31％。上海股市微涨0.07％，深圳则跌0.82％。东京股市今天败跌0.73％，结束九天连涨。悉尼和首尔股市收平。

至本地傍晚时分，美国三大股指期货小幅涨跌，WTI和布伦特原油期货分别回跌3.79％和3.46％至每桶报109.58美元和116.47美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别涨0.44％和1.35％。

资深股票经纪冯施钧受访时表示：“俄罗斯入侵乌克兰进入第二个月，没有任何解决冲突的迹象，亚太市场仍然涨跌不一。对俄罗斯的经济制裁所带来的不确定的全球后果，以及对40年来最高通胀的担忧，都是将继续削弱市场情绪的因素。”

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“由于市场情绪继续围绕着地缘政治风险和美国联储局未来的紧缩路径，亚太市场在很大程度上仍然涨跌不一。在下来将举行的联储局公开市场委员会（FOMC）会议上，50个基点的加息预期现已摆在桌面上。因此，鉴于对联储局货币政策收紧的预期不断增强，美国国债收益率继续回升，这可能会提振金融股，同时对增长股构成压力。由于海指的金融股占45％的比重，这有助于海指在今天的交易中保持弹性。”

整体本地股市交易量今天增至18亿3000万股，交易总值微增至14亿2000万元。全场上升股271只，下跌股176只。

海指成份股今天逾半上涨，18只股价上涨，5只下跌，7只持平。海指的支持力主要来自银行股和重开股，星展集团控股（DBS）股价涨1.57％至36.16元，以1亿2685万元交易总值位居榜首。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的股价今天涨0.72％和0.49％，收报32.38元和12.41元。

海指当中股价涨幅最大的是新翔集团（SATS），涨3.30％至4.38元。城市发展（CDL）和云顶新加坡（Genting Singapore）也在涨幅超过1％的成份股当中。

个股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）今天交易异常活跃，共5亿1720万股转手，总值5184万元，股价飙升9.57％，闭市报10.3分。

海指成份股扬子江船业股价一度涨5.48％，达到六个月的高点，闭市报1.49元，涨幅收小至2.05％，交易量5575万股，居全场第二。集团近日宣布，分拆并让旗下的扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding，简称YZJFH）在新加坡交易所主板上市的计划，已经得到交易所准予有条件上市资格。

获得上市资格之后，扬子江于3月25日将YZJFH的股本增至大约42亿6420万元，共39亿5059万股普通股。注资后，YZJFH最初的净有形资产净值（NTA）估计约为42亿6000万元。

新电信（Singtel）今天股价持平于2.65元，交易量和交易总值接在活跃股十大之列。新电信的子公司恩士迅（NCS）今天宣布以2亿9000万澳元（2亿9670万新元），收购澳大利亚数码服务商ARQ Group的100％股权。