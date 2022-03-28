全国防暴求助热线5月1日易名为全国防暴及性骚扰热线

（早报讯）5月1日起，全国防暴求助热线将成为一站式防暴热线，并易名为“全国防暴及性骚扰热线”，以强调它援助的对象包括性骚扰和性暴力的受害者。

政府也将为这个24小时热线增加接线员，让热线有能力处理更多求助电话。

新加坡女性发展白皮书今天（3月28日）发布，针对防止女性遭受暴力及伤害方面，政府将通过一系列措施加强对家暴受害者的保护，包括提升全国防暴求助热线的运作。

全国防暴求助热线（National Anti-Violence Helpline）易名为全国防暴及性骚扰热线（National Anti-Violence and Sexual Harassment Helpline），是为了反映热线能为遭受任何形式家暴的求助者提供支援，包括性骚扰和性暴力受害者。热线改名后，英文名称的缩写保留为NAVH。

热线去年1月18日投入运作，截至去年12月底已接获8400通电话。社会及家庭发展部发言人说，热线每月平均接到700通求助电话。接下来，热线将增添12名受训接线员，接线员团队将增至29人。

此外，为更方便公众举报，热线最迟会在年底会扩大举报方式，包括通过网站或手机应用程序，让公众能通过简易表格快速提供必要的详细信息，如事发时间、地点等。

另一方面，政府也考虑修订法令，赋予社会工作者更多权力，以更好地保护家暴受害者。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲日前接受媒体访问时说，当社工同警方一起抵达家暴现场，而社工如果认为有必要把受害者转移到安全住处，他们会有权力这么做。此外，社工也有权发出限时保护通知，如果施暴者不遵守相关限制则属于犯法。

孙雪玲说，有时候，施暴者的行为不足以构成警方逮捕他的理由，但他仍可能威胁受害者的安全。因此，社工被赋予上述权力后就可评估情况，采取适当措施保护受害者。