回家前再到海里玩一会 男子拉扎鲁斯岛游泳时失踪

（早报讯）43岁男子和家人到拉扎鲁斯岛游玩，不料却在游泳时不见踪影，搜寻工作仍在进行中。

这起事故发生在昨天（3月27日）下午1时许，地点在拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）附近的海域。失踪的是43岁的库尼亚·哈迪曼·苏马地（Kurnia Hardiman Bin Surmadi，清洁工）。

库尼亚的继女亚娜（28岁，家庭主妇）告诉早报网，父亲与家人和其他亲戚在上周六（3月26日）到拉扎鲁斯岛游玩两天一夜，计划在星期天下午回家。

她说，自己星期天下午突然接到母亲的电话，指父亲在游泳时突然失去踪影。“父亲在当天早上说，在离开前大家再到海边玩一玩，到了海边他便下海游泳。”

亚娜说，其他人玩累了就先上岸，只剩下父亲一人在游泳，大概下午12时许，母亲才突然发现父亲已失去踪影。

“父亲失踪前只穿着一条深蓝色的裤子。母亲一行人昨天回家之后，今天又回到拉扎鲁斯岛继续寻找，那里的海水很深，我们都很担心，希望可以赶快找到父亲。”

网络平台Singapore Marine Guide创办人韦德（34岁）受访时说，昨天下午在拉扎鲁斯岛附近的海域看见民防部队（SCDF）和新加坡海事及港务管理局（MPA）的船只在进行搜寻工作。

他说，“我今天也看见海上搜局船在同一片海域进行搜寻，听说是有人失踪。这片海域比较危险，公众下海前应该更小心注意。”

民防部队受询时证实，在昨天下午1时25分接获有人失踪的通报，派出两艘民防船艇赶往事发地点，搜救的工作截至下午5时还在进行中。

据早前报道，今年2月12日在龟屿岛（Kusu Island）和拉扎鲁斯岛之间的海域也发生类似的意外事故。两名男子到龟屿附近的海域时出意外，一名28岁男子溺水昏迷送院，另一名24岁男子则失踪。

警方受询时证实接获通报，指有人疑似在拉扎鲁斯岛附近的海域溺水。一名43岁男子失踪，搜寻工作仍在进行中。