涉骗2000人投资巨额外汇 两董事不认罪

（早报讯）两名外汇交易公司董事被指以每月13%的高回报率为幌子，并推广非法多层传销计划，在一年多内吸引超过2000人投资外汇交易，所涉及的金额高达1700万美元（约2300万新元）。

两名马来西亚籍被告梁坤华（49岁）和黄冠权（35岁）各面对一项抵触公司法和两项抵触证券与期货法令的控状。梁坤华也另外面对一项触犯多层传销与金字塔传销（禁止）法令和一项抵触证券与期货法令的罪状。

两人不认罪，案件今天（3月28日）开审。

根据控方的开庭陈词，梁坤华自2012年底开始担任外汇交易公司Singliworld的董事经理，也在2015年初成为新西兰公司Union Markets（简称“UM”）董事，而黄冠权在这之前曾在UM的管理层大约两个月。

另外，黄冠权在2014年1月至10月间担任香港公司Triumph Global (Asia)（简称“TG”）的注册董事，后来则由梁坤华接手。

两人也在2014年同时成为Singliworld香港分公司的董事兼股东。

其中，梁坤华被指主要负责Singliworld的业务营销招募投资者，黄冠权则负责管理TG属下员工，以及操作用来交易的软件。

开庭陈词显示，Singliworld在2014年初推出“SingliForex”外汇投资计划，并承诺投资者每个月可享有高达13%的回报。

在这个计划下，每名投资者需要在TG和UM开设户头，并把投资额转到该户头后，由一批专业交易员帮忙代为进行外汇交易，每天可交易达八次。

不仅如此，Singliworld也推出多层传销计划，投资者可凭所招收到的“下线”，以及这些“下线”进行的交易中抽取佣金，进而吸引更多投资者加入计划。

控方指出，2014年3月至2015年5月，超过2000人投资上述计划，涉及金额高达1700万美元（约2300万新元）。实际上这只是一项“空壳计划”，两名被告因涉嫌欺骗投资者，以及无照提供外汇交易而触法。

案件明天续审。（人名译音）