早前因打伤员工入狱10个月 黄奕良滋事打架罪判无事省释

（早报讯）前电视艺人黄奕良因持危险武器打伤职员而被判入狱10个月，他早前还面对一项暂时搁置的滋事打架控状，案件在上周五（3月25日）进行审前会议时，法官对黄奕良发出有条件警告，并判他这项控状无事省释。

无事省释不等于无罪，控方以后一旦掌握足够证据，或找到相关证人，抑或是被告触犯有条件警告，仍可以将他提控上庭。

总检察署答复《联合早报》询问时表示，黄奕良早前针对持危险武器蓄意伤人的刑罚提出上诉，但在今年2月4日被驳回。总检察署考量一些现有的情况，包括黄奕良已经入狱服刑10个月，因此决定针对他滋事打架的控状发出有条件警告，并向法官申请判这项控状判无事省释。

黄奕良（60岁）在2019年11月被控一项持危险武器蓄意伤人和一项滋事打架的控状。他不认罪，控方后来针对持危险武器蓄意伤人的控状展开审讯，另一项则暂时搁置。

庭上揭露，他于2018年12月11日下午约4时20分，在新加坡回教综合大厦的食堂里，手持一把长柄铁刮刀敲打孟加拉籍客工贾西度（35岁）的头部一次，还打了他的腹部两次。受害者是他属下清洁与建筑承包公司的员工。

黄奕良在国家法院受审后被判罪成，去年2月被判坐牢10个月和赔偿员工3300元。他针对罪成与刑罚提出上诉，但今年2月被高庭驳回，在大年初四（2月4日）开始入狱服刑，暂时搁置的滋事打架控状则在审前会议阶段。

根据控状，他他被指于2018年6月9日晚上7时15分，在巴弗罗路第662座组屋的电梯内，用手机打另一男子的后脑勺。

案件上周五（3月25日）进行审前会议时，法官批准控方申请，对黄奕良发出有条件警告，并判他这项滋事打架的控状无事省释。

目前正在服刑的黄奕良当天也被传召出庭，但代表律师向《联合早报》透露，黄奕良并未针对无事省释的判决作出表态。

这并非黄奕良第一次被控上法庭，他曾在2011年5月20日，因一名狗主没有捡起狗粪而与对方发生肢体冲突，他之后被罚款3000元。