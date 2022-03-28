李显龙总理会见美国财长耶伦

（早报讯）正在美国进行工作访问的我国总理李显龙，会见了美国财政部长耶伦（Janet Yellen）。两人表示乐见新美两国在双边与国际上的不断增进的经济与金融合作，包括两国启动的气候伙伴关系和可持续金融合作。

根据总理新闻秘书会后介绍，李总理与耶伦也对支持冠病疫后复苏的彼此国内措施，以及区域和国际课题，包括乌克兰局势交换了看法。两人也讨论如何在国际领域合作，以应对影响国际金融体系所涌现的新挑战。

耶伦拥有30年在一线制定政策的经验。她曾于2014年至2018年担任美国联邦储备局主席，是美联储史上首位女性主席。去年1月下旬美国拜登政府团队就职，耶伦出任财长，成为美国历史上首位女财长。

在此行对美国的八天工作访问中，李总理还将与美国总统拜登、副总统哈里斯，以及其他内阁部长会面。他也将到纽约，与联合国秘书长古特雷斯、美国工商界领袖等会面。

新美两国去年庆祝建交55周年，双方享有成熟和持久的外交关系，并在经济、国防和安全等一系列领域有着实质合作。

美国是新加坡的第一大直接外资来源国，2020年美国对新加坡的累计投资达到5280亿新元。新加坡则是日本之后，美国在亚洲的第二大外资来源国，2020年新加坡对美累计投资为652亿美元（850亿新元）。