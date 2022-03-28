比达达利预购组屋贪污案 外包商董事判罚1万8000元

（早报讯）比达达利预购组屋项目贪污案件延续，涉嫌给项目经理贿金的三名外包商高管当中，又有一人被判罚1万8000元。

Heng Sheng Construction & Engineering私人有限公司的董事华历（44岁）今天（3月28日）承认两项行贿罪名，指他在2017年至2019年之间，给比达达利预购组屋项目经理7000元贿金。

zaobao.sg早前报道，该预购组屋项目由丰盛建筑有限公司（Rich Construction Company）负责。其马来西亚籍项目经理黄伟拯（39岁）被指从2016年11月至2019年8月期间，向参与项目工程的三名建筑公司高管索取4万4000元贿金。

华历是这起案件第二名被定罪的人。案情显示，丰盛建筑有限公司于2016年把钢筋混凝土结构工程外包给被告的公司，工程进度由黄伟拯监督。

2017年6月，黄伟拯声称面临经济困难，向被告借5000元，并答应在一两个月内还钱。被告担心对方故意刁难，答应转账5000元。

公司聘请的外包商隔年因经济问题停工，丰盛建筑有限公司请了新外包商接替。为了减低公司成本，被告要求黄伟拯压低新外包商的价钱。控方指出，黄伟拯左右不了聘请新外包商的价钱，被告的举动却显示了他想利用这层关系取得好处。

被告于2019年3月又再给黄伟拯2000元贿金，贿金总额因此增加到7000元。被告后来全额偿还给贪污调查局。

控方指这起案件涉及预购组屋项目，或会打击公众对我国公共行政的信任，涉案方也在工程中扮演关键角色，严重性不容小觑。

南京明麓建筑工程有限公司（Nanjing Minglu Construction Engineering，简称南京明麓）新加坡分公司的中国籍总经理吕志波（39岁），早在本月初被判罚款五万元。另一涉案外包商Heng Dong Construction私人有限公司董事徐杰（42岁）及黄伟拯的案件则待审。