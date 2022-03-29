调查：约四成送餐员没有填补公积金户头

（早报讯）本地约四成送餐员没有填补公积金户头，另有近两成不知道需要填补公积金。

本地三大送餐平台Deliveroo、foodpanda和Grab于3月4日至17日进行了一项调查，以更好地了解送餐员的经历、期望和工作动力。4212名送餐员参与了调查，大部分是男性，年龄横跨各年龄层。

今天（3月29日）发布的调查结果发现，43％的受访送餐员现已通过零工（gig work）或全职工作填补公积金户头，41％没有填补公积金，16％不知道要这么做。

虽然61％的送餐员不希望公积金缴交额从零工收入扣除，但21％表示要是缴交额占收入的不到10％，他们愿意从零工收入扣除这笔金额。33％通过额外投资或储蓄计划，保障财务。

根据调查，60％的受访送餐员是在冠病疫情期间加入零工经济。4%曾经从事高层管理工作，20％曾经是中层管理，21％之前从事技术性或非办公室的工作。

65％的送餐员是兼职送餐。54％每周平均花不到20个小时送餐，只有25％每周花超过40个小时送餐。

57％反映零工经济提供的灵活性是他们加入的最大推动因素。38％希望通过送餐增加收入，37％是因为需要即时的收入来源而加入这个行列。其他加入送餐行列的原因包括无法找到工作、失去工作需要临时收入来源、送餐可以边照顾家人边工作，或已退休但想赚取额外收入等。

综合三个送餐平台的数据，送餐员每小时的收入中位数介于12元至18元，繁忙时段如用餐高峰或假期时的每小时收入可显著高于这个水平。相较之下，餐饮场所每小时的工资介于7元至11元；较低薪岗位，如清洁员工和保安人员的每小时工资则平均介于八元至九元。

71％的受访送餐员有不同的经济来源，其中49％有做其他零工，39％有全职工。只有29％的送餐员所有收入来自送餐工作。

略过一半，即52％受访送餐员指出，零工实质改善了他们的经济情况。剩余48％不是认为经济情况没有改变，就是情况没有实质改善。

调查也发现，只有34％的受访送餐员对零工有超过三年的长期打算，39％反映会间歇性参与零工，21％会做多半年到两年的零工。

另外，送餐员碰到问题时，84％会直接通过送餐平台的应用或24小时支援团队求助，13％会转向社交媒体，剩余的送餐员则会到议员接见选民活动，或向全国职工总会或全国配送人员协会（NDCA）寻求帮忙。

49％的送餐员对平台提供的援助感到满意或非常满意，40％保持中立。

只有3％的送餐员是全国配送人员协会会员，36％不知道有这个协会。

55％的送餐员不愿意为了有第三方的工会代表支付个人或年费，34％会考虑支付，11％愿意支付这笔费用。

三个送餐平台希望调查结果有助增进对这个行业的了解，加深送餐平台和平台员工咨询委员会的合作，为送餐员提供可持续和适合的保护。

他们也提到，作为送餐行业的主要业者，他们对送餐员、商家和餐饮伙伴及消费者有共同的承诺，并会扮演好角色集体改善行业。

由人力部设立的平台员工咨询委员会早前表示会优先着手改善平台员工的退休和拥屋能力、加强员工在发生工伤意外后的财务保障，及更仔细倾听员工心声。他们将在今年提出相关建议。