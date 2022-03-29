（早报讯）美国周一隔夜股市全线上扬，纳斯达克综合指数大涨1.31％，标普500指数升0.71％，道琼斯工商指数升0.27％。

与此同时，原油期货周一下跌约7%，跌至一周多来的最低水平，原因是中国不断恶化的冠病疫情可能影响能源需求。

本地股市方面，在银行和重开股的推动下，本地股市连续四个交易日上涨，新加坡海峡时报指数昨日闭市报3431.99点，涨0.54％或18.30点。

以下是今日（3月29日）开盘可关注的股票：

1）奕丰集团（iFAST Corp）今早宣布，该公司通过投入4000万英镑（约7100万新元）来认购Eagles Peak控股的85％股权，完成了收购和投资BFC Bank的项目。

2）BBR控股（BBR Holdings）宣布，子公司Singapore Engineering & Construction（简称SEC），已注册名为“中国水利水电建设集团（Sinohydro）—Singapore Engineering & Construction”的合资企业。中国水利水电建设集团新加坡分公司和SEC各持有一半的股权。

3）华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）昨日闭市后透露，其合资公司乐康置业（深圳）有限公司（Le Kang Assets (Shenzhen)）已取得3亿3000万人民币（7000万新元）融资，供用于发展太子湾医院项目（Shenzhen China Merchants–Lippo Prince Bay Hospital）。这家位于深圳蛇口、将拥有超过200病床的医院，预期在2024年启用，为粤港澳大湾区的居民服务。

4）已被创办人收购的口福（Koufu），今天将从新交所主板除牌。

5）天阶控股（The Place Holdings）开盘前要求暂停交易，稍后有宣布。

6）胜科海事（Sembcorp Marine）披露，连续三个财年蒙受税前亏损。