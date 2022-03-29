涉掌掴听障女 57岁脚踏车骑士助查

（早报讯）听障女子走在路上，因未及时为后方的脚踏车让路，结果遭脚踏车骑士恶语相向，还打了一巴掌。被指打人的57岁脚踏车骑士，目前正在协助警方调查。

这名女子在面簿发贴文寻找目击证人，贴文称事件发生在3月26日早上9时许，地点是盛港综合医院附近的盛港东路。女子当时与丈夫走在路上，由于她患有听力障碍，未能听见后方传来的铃声，直到丈夫示意她靠左边走。

接着，一名女子骑着脚踏车从她身旁驶过，紧接着是一名骑着亮橙色脚踏车的男骑士。这名男骑士皮肤黝黑，身高约1.7米，驶过夫妇后还频频回头盯着他们，然后在交通灯旁边停下。

女子和丈夫随后也走到交通灯旁，男骑士这时对着女子高喊：“你不会让路吗？”

女子连忙解释自己患有听觉障碍，在丈夫提醒后也马上让路了。但男骑士不买账，继续对夫妻俩恶言相向，受害女子于是拿出手机录像。

男骑士突然上前扇了女子一巴掌后想闯红灯逃跑，数名路人见状后阻止骑士。女子的丈夫虽然还在养伤，但还是毅然决然地站在脚踏车的车头前，阻止骑士离开。怎料骑士不管不顾，直接骑车撞上女子的丈夫。

女子报警时，路人企图阻止骑士逃跑，结果骑士还嚣张地说：“你报警也没用！警察不能拿我怎么样！”

接着，骑士在绿灯时挣脱众人，骑车逃走。夫妇俩继续追赶无果后，只能到盛港警局报警，并上网寻找目击证人。

警方发言人受询时证实，警方在3月26日早上约9时接获报案，一名57岁男子正在协助调查。