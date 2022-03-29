受安全管理限制影响 近两万名雇主31日起获逾1.45亿元补贴

（早报讯）约1万9500名受疫情安全管理限制显著影响的雇主，将从本月31日起收到政府发放的新一轮雇佣补贴。补贴总额超过1.45亿元，将惠及逾28万9500名本地员工。

为协助企业应对冠病疫情冲击，政府去年2月推出雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme），协助雇主缓解企业成本压力。加上新一轮补贴，政府至今通过这项计划发放的金额超过281亿元。

新加坡国内税务局和财政部联合发布文告说，已按时为本地员工缴交去年11月至12月公积金的雇主，将收到新的雇佣补贴。

3月发放的补贴涵盖去年11月至12月的薪金，并且包含加强版雇佣补贴。那些受到2021年下半年所实施安全管理措施影响的雇主，如食品服务等行业，将符合领取加强版雇佣补贴的资格。

另外，当局发现去年所发放的加强版雇佣补贴出现错误，38家企业领取了约3220万元补贴。这些企业申请食品服务业的加强版雇佣补贴，但并非属于这个行业。这是因为他们持有新加坡食品局的可售卖食物的牌照，但并没有在新加坡标准行业分类（Singapore Standard Industrial Classification，简称SSIC）56或68104下注册。

注册SSIC编号意味着这些企业为食品服务的经营者，包括美食广场、咖啡店和食堂。当局当时向持有有效食品局牌照，但没有注册任何SSIC编号的企业发放补贴。

“基于以往经验，我们假设这些企业是提供食品服务的摊主，因此即使没有相关的SSIC编号，仍应符合雇佣补贴计划资格。当时，我们已着手付款，以确保迅速向所有受影响的企业发放补贴。”

但当局在今年1月进行检查后，发现对其中38个企业的假设是错误的，其中包括工会、俱乐部、协会和宗教组织。这些组织拥有食品局的牌照，可经营小型食堂，但这显然不是食品服务业务。因此，政府向这38个企业错误发放补贴。所有38个企业均已收到通知，并承诺归还多收的3220万元补贴。