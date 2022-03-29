涉以消毒过的盐水帮病人“接种” 柯杰智行医资格暂吊销18个月

（早报讯）涉嫌以消毒过的盐水（Saline）取代疫苗帮病人“接种”，并收取过高的盐水“接种”费，全科医生柯杰智行医资格暂时被吊销18个月。

新加坡医药理事会的临时停业令委员会（Interim Orders Committee）昨天（3月28日）发声明，认为有必要暂停柯杰智（Jipson Quah，33岁）的行医资格，以保护公众和保障公共利益。

柯杰智的吊销期从本月23日生效，或纪律调查完成为止，视何者为先。

柯杰智今年1月与反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许淑慈（46岁）和诊所助理蔡清顺（40岁），涉嫌串谋欺骗卫生部，向当局提供伪造疫苗接种资料而被控上法庭。

医理会今年1月23日接获卫生部投诉，指柯杰智为病人注射盐水后，将虚假资料上载到卫生部的全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry，简称NIR），谎称病人已经接受冠病疫苗的接种。

投诉也指柯杰智为一名未接种疫苗的病人伪造户头，并将虚假的抗原快速检测（ART）阳性结果上载到卫生部的病患风险状况平台（Patient Risk Profile Portal），好让病人可凭从冠病“康复”的状态，不受疫苗接种差异化安全管理措施的限制。

柯杰智也被指没遵守传染病（ART）条例，“远程”为病人做活动前检测（Pre-Event Testing），然后把检测结果上载到病患风险状况平台。

投诉指柯杰智的行为对公共卫生构成影响，无法维护道德操守和学术良心的最高标准，以及保护和促进个人和社群的健康。

医理会已成立独立调查委员会就投诉展开研讯，调查还在进行中。

有关投诉也提交临时停业令委员会。委员会考虑柯杰智和医理会双方代表律师的陈词后，本月23日认为有必要暂停柯杰智的行医资格，以保护公众利益。

与另两人共谋向卫生部作假陈述被控

今年1月，警方逮捕柯杰智、许淑慈和蔡清顺，三人被控共谋向卫生部作出虚假陈述，谎称一些人已接种中国国药疫苗，实际上这些人并未接种。

罪状一旦成立，可被判坐牢长达20年，或罚款，或两者兼施。

柯杰智目前以两万元保释。三人的案件展至5月9日过堂。

许淑慈因为在警局拒签和撕毁口供书，妨碍查案人员办公，后来被加控妨碍查案人员办公的罪状。（部分人名译音）