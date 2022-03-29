亚太主要股市午前普遍上扬 海指则持平

（早报讯）美国隔夜股市全线上升带动亚洲投资者的情绪，亚太主要股市今早（3月29日）普遍上扬，新加坡海峡时报指数则持平。

与此同时，上海为遏制冠病疫情蔓延，分区分批实施封闭式管理，以尽快实现社会面动态清零。市场担忧这可能影响能源需求，促使油价下跌。

亚太主要股市今早普遍上扬，截至中午12时，澳大利亚表现最好，上扬0.77％。上海、深圳和马来西亚的表现较为疲弱，其中马来西亚的股市下滑1％。

新加坡方面，海峡时报指数开市时直线上升，一度突破3450点，达到3456.09点的早盘最高点。不过，海指之后走软，截至中午12时午休，收报3424.36点，稍跌0.22％或7.63点。

个股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）今早披露，预料连续三个财年蒙受税前亏损。该股票的股价早盘下滑3.88％。

多只重开股表现显得疲弱，新加坡航空公司（SIA）和云顶新加坡（Genting Singapore）的股价今早下跌。

瑞士银行（UBS）全球财富管理首席投资官马思立（Solita Marcelli）在一份报告中指出，全球股市已消化了许多负面消息，美国股市接下来相信存在上行空间。

此外，俄罗斯和乌克兰今天将在土耳其举行新一轮面对面谈判，让投资者期盼这场危机有所缓和。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄乌谈判至今未取得重大的进展或突破，但他也认为双方决定继续举行面对面谈判是“重要”的。

另一方面，辉立资本在一份报告中指出，市场为美国联邦储备局继续推进利率上调做好准备，债券收益率已上升到三年以来的最高水平。