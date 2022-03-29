2021年工作场所安全与卫生报告：致命事故导致37人丧命

（早报讯）去年2月夺走11条人命的连串工伤意外，包括大士厂房粉尘爆事故，让全年因工伤丧命的人数攀升至37人，与冠病疫情前的39人相近。

人力部和工作场所安全与卫生理事会今天（3月29日）联合发表的2021年工作场所安全与卫生报告显示，去年的工伤死亡人数比2020年的30人相比，增加七人，致命率为每10万名雇员中有1.1人，回到2019年疫前水平。

2020年因疫情影响导致一些工程停工和多数人居家工作，工伤事故的致命率、轻重伤、职业病数量全面下滑，但随着越来越多人返回工作场所，数据逐渐反弹，工伤事故在去年上半年夺走23条人命，下半年也有14人丧生。

交通工具意外、高处坠落、火灾与爆炸是导致致命意外的三大主因，共造成24人死亡或占总数的65%。建筑业和运输与仓储业依旧是最常发生致命事故的领域，共有22人死亡或接近六成。

至于轻重伤意外方面，滑倒、绊倒和跌倒仍是主要导因。去年有610起因工重伤事故，比2019年的629起稍微减少，但比前年的493起高，重伤率为每10万名雇员中有18.5人。

严重意外例子包括一名雇员使用A型梯子时，因手持工具重心不稳摔倒，头部着地重伤；另有雇员在检查搅拌机时，手指被机械链条卷入，最终被迫截肢。相关雇主都因没有做好防护措施，分别被罚款1000元及3000元。

另一方面，根据修订后工伤赔偿法令（WICA），2020年9月1日起雇员因工受伤请至少一天病假或被分派“较轻负荷工作”（light duties），雇主都须向当局报备，以避免无良雇主试图影响医生减少病假天数。以往雇员休至少四天以上病假才须报备。

在增加上述新类别后，去年共有2万1539起轻伤事故，其中9420起少过四天病假，剩余1万2119起属于四天以上病假，总轻伤率为每10万人中有653人。

发生轻伤事故的前三名领域分别是制造业（4223起）、建筑业（3799起）、住宿及食品服务业（2488起）。

此外，每10万名雇员的职业病发病率，从2019年的14.8起以及2020年的15起，增加至2021年的20起。报告指出，这一增加是因2020年受疫情影响，许多医疗评估都受到延误。

报告也显示，去年发生的危险事故有所减少，从2019年的21起减至去年的13起。当中有九起涉及结构和器材的坍塌或故障，八起来自建筑业。

建筑业新客工上体验式安全培训课程

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈在记者会上说，许多致命和轻重伤事故，原本都可以避免。人力部会继续执法和进行安全宣导，希望雇主和雇员将安全放在第一位。

人力部计划在今年内，让所有建筑业新客工上加强版的安全培训课程，即在模拟工地场景中，亲自体验工作时可能发生的意外和如何避免。

本地工伤意外死亡率已从2004年的每10万人中有4.9人，锐减到去年的1.1人，扎吉哈指，数据显示，我们正稳步迈向2028年的目标，即死亡率降到每10万人少于1人的水平。