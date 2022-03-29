所有组屋停车场2025年底安装1万2000个充电桩

（早报讯）新加坡朝电动车普及化的未来又迈进一步，到了2025年，全国近2000个组屋停车场会安装1万2000个充电桩，第一批充电桩将在明年第一季投入运作。

陆路交通管理局会在下个月展开大型招标，委任业者在停车场安装和经营这些充电设备。招标分为10个配套，每个配套涵盖的停车场数量相同，经营期限为10年。成功得标者须最迟在2025年底，在分配到的停车场每个安装至少三至六个充电桩。

根据陆交局今天（3月29日）发的文告，经营者可选择在停车场安装最多12个充电桩。业者须在提案中列明如何提供负担得起、可靠和可持续的充电服务，当局也会评估他们如何借助创新方案防止车主占用停车位，以及在停车场电容量有限的情况下有效支持更多人充电。

陆交局会在今年第四季公布招标结果，第一批充电桩预计在明年第一季投入使用。

电动车用户可通过MyTransport应用查询充电桩位置

目前电动车用户要寻找充电桩时，须通过不同经营者的应用查询。不过他们今后可直接通过陆交局的MyTransport应用查询各大业者在200多个地点设立的800多个充电桩位置。

用户只须点击应用左侧的“电动充电网络”选项，再根据现有位置查询附近有哪些充电设备，以及充电桩的电力、收费和充电规格等细节。选择充电桩后就会自动转至谷歌地图或经营者的应用。

交通部长易华仁今午在一场电动车活动上说，当局会继续改善这个功能，包括允许用户查询充电桩是否有人使用等实时信息。他也欢迎其他业者加入，为用户提供更多有关充电网络的信息。

陆交局下来也会推出公共教育运动，让公众了解使用电动车的益处，以及如何负责任地共享充电设备。

易华仁说，当局在硬件、软件和“心件”（heartware）方面的新措施，不仅能应付电动车用户的里程焦虑和最后一里路的问题，也会在更多人改用电动车的同时，培养相互礼让的文化。“最重要的是，我希望这会为大家提供改用电动通勤所需的保证和信心。”