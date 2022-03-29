凌晨偷窃惊醒老翁 男子“钓”手机变抢金链

（早报讯）从“要钱”到“偷手机”，最后干脆直接伸手抢金链，阿叔难逃法网。

这名劫匪是65岁的莫哈默萨雷，共面对三项控状，一项掠夺金链、一项偷窃以及一项抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的罪行。他今早（3月29日）承认掠夺金链的罪行，被判坐牢17个月。

《新明日报》早前报道，去年5月6日凌晨约4时35分，法兰西路（French Road）第8座组屋发生抢劫案，一名80岁老翁和被告拉扯间摔倒，头部有撕裂的伤势而送院，对方则抢走金链后逃离。

调查揭露，被告和受害老翁早前因买卖私烟结识。案发当天凌晨2时30分，被告称“要钱买烟买食物”，决定去老翁家“要钱”。抵达后，他见老翁铁门上锁，但大门开着，屋内桌上有台手机，便萌生偷窃的念头。

他“就地取材”，从邻居单位找来长棍及雨伞，用绳子绑在一起后，试图“钓”取屋内手机。

过程中，手机落地，惊醒老翁。老翁抓住长棍，质问被告。被告见老翁脖子上戴着金链，竟伸手去抢，结果用力一扯，金链断裂，坠子落地，老翁脖子受伤，被告则拿了金链就跑。

他隔天早上当了金链，拿了1850元。他将1000元存入银行，132元花在个人开销，其余的现金则带在身上。

穿全身黑避侦查

为了掩饰身份，被告穿着黑色夹克、黑色长裤、帽子，避开侦查。不过，警方仍通过电眼画面查出被告身份，并在同天上午11时20分，于芽笼10巷的一家廉价酒店里将他逮捕。

警方最终成功查获1718元的现金、从当铺找回断掉的金链以及疑似被告偷走的一台手机。

主控官指被告预谋干案，虽然谋划的是偷窃，但最终抢走金链。

此外，被告也前科累累，最后一次因偷窃被定罪是在2018年。因此，主控官促请法官判他坐牢至少18个月。

被告的代表律师则指被告已经不年轻，也感到懊悔，恳求法官考虑判他坐牢15个月。