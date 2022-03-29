患偷窥症新大生19次偷拍裙底视频 法官：评估后才能下判

（早报讯）新大学生19次拍女子裙底，在地铁站电动扶梯上干案时被公众逮个正着。由于被告患有偷窥症，法官谕令先进行评估，看他是否适合接受缓刑监视，或强制性治疗。

被告田家聪（25岁）今天（3月29日）承认侮辱女性尊严罪名，另一项拥有猥亵内容的罪状交由法官下判时一并处理。

案情显示，被告2019年5月至9月期间19次偷拍，其中17次在公共场所的电动扶梯上、另两次分别在地铁车厢和商店内。

调查显示，被告每次看到穿裙子的女生，就会“激起”拍裙底照的欲望。每次拍下视频就会在家或单独一人的时候观看。

2019年9月4日傍晚，被告在盛港地铁站看到一名穿着短裙的女子乘搭电动扶梯。他站在女子后方，用手机偷拍对方裙底，有公众发现他的行径，马上知会地铁站人员。

被告原本否认偷拍裙底，但地铁站人员查看他的手机时却发现裙底视频，于把将他交由警方处理。被告录口供时再度否认罪行，并称他只想拍女子的脸，结果拍到她的背影。

警方事后从被告手机搜出19段裙底视频和37段猥亵视频。在证据确凿的情况下，被告再也无从抵赖，隔年6月录第二次口供时坦承罪行。

控方表示，偷窥是常见罪案，被告在公共场所犯案，让公众感到不安，因此必须严惩以起阻遏作用。

控方认为，患病并不表示他无法控制自己的行为，但被告却选择干案来满足欲望，控方因此促法官判他监禁。

被告的代表律师则说，被告被捕至今的两年半内没有重犯，目前定期接受心理治疗，偷窥症也受到控制，恳请法官给被告改过的机会。

法官认为，现阶段还无法做出最终判刑，被告落网后看似已经改过自新，或许适合接受缓刑监视。法官将在评估报告出炉后才做决定，案展6月下判。

新大发言人回复zaobao.sg的询问时指出，被告仍是新大学生，目前请了缺席假。发言人说，校方坚决反对任何形式的不当行为，违反新大学生行为准则的人将面临停学或开除学籍等处分。（人名译音）