涉非法燃放土制炸弹 两少年被控

（早报讯）涉嫌数次在公共场所燃放土制炸弹，两名19岁少年被控上国家法院。

由于案发时两名被告都还未成年，媒体不得报道任何会泄露他们身份的资料。

其中一名正在服兵役的被告面对六项控状，包括三项触犯军火与爆炸物法令，以及三项鲁莽行为危害他人性命罪。他不认罪，并打算聘请律师，案展4月19日进行审前会议。

根据控状，2017年1月至3月之间，被告在裕廊西74街一个组屋单位里制作“鞭炮”炸弹后，跑到65街的多层停车场燃放。

三年之后，被告在2020年6月两度制作管状炸弹（pipe bomb），其中一枚过后在上述停车场燃放，另一枚则被被告带到东海岸公园燃放。

第二名被告目前就读于理工学院，他面对七项控状，包括三项触犯军火与爆炸物法令，以及四项鲁莽行为危害他人性命罪。他表示有意认罪，案展5月10日过堂。

控状显示，这名被告于2019年2月在勿洛南路一座组屋的底层燃放烟火炸弹（sparkler bomb），两个月后又在东海岸公园教唆他人将点燃的烟火炸弹抛入海中。

隔年1月至6月之间，被告不仅数次非法制作管状炸弹，也继续在该组屋和东海岸公园燃放土制烟火炸弹和管状炸弹。

两人目前各别以1万5000元保释在外。

根据军火与爆炸物法令，无执照生产枪支、爆炸物和有毒气体等武器，可面对罚款最高1万元，或坐牢最长三年，或两者兼施。

鲁莽行为危害他人性命一旦罪成，则可被判罚款最高5000元，或坐牢最长一年，或两者兼施。