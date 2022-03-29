参与本地最大规模炼油厂偷油案 蚬壳前员工认罪

（早报讯）参与本地历来最大规模的炼油厂偷油案，蚬壳东方石油公司前职员协助盗取上千万元燃油，从中获利超过73万元，并使用部分赃款买车、在本地和巴西投资多个房产，并与同谋合开餐厅。

这名前职员法尔汉（34岁）共面对43项控状，包括监守自盗、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和滥用毒品法令等。他今天（3月29日）承认其中18项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告自2010年在蚬壳东方石油公司担任技术操作员，主要负责在毛广岛帮忙将燃油运输到客户的油糟船上，他当时月薪3500元。

被告在2014年被人招入“偷油计划”，这项计划是在偷取公司燃油后，再以优惠价售卖给油槽船。

调查显示，被告在2014年至2016年，协助盗取公司总值超过4401万美元（5966万新元）的燃油，他从中赚取逾73万元酬劳。

被告花了其中40万元，包括使用近12万元买车，并花大笔钱投资本地、印度尼西亚和巴西等地的房产，还和两名同伙在本地合开日本餐厅。

公司过后发现无故损失大量燃油，在2017年8月报警，进而揭发这起大规模的盗油案。公司后来耗费600万元实行各项措施，包括设置新防盗电眼、测量软件和加强监管机制，以防类似盗油事件再度发生。

另外，被告也在去年9月14日被揭发吸食冰毒。

法官批准让控辩双方准备判刑陈词，案展5月26日下判。

这起案件涉及三名主谋，其中一名主谋上个月在高庭认罪，择日下判。其他同伙的案件还在审理中。