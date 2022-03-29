酒后打伤少年 Prive前总裁被判一年强制性治疗

（早报讯）餐饮集团Prive前总裁酒后打伤少年，法官认为被告在精神疾病影响下犯案，况且被告经过治疗后情况已好转，判他进行一年强制性治疗。

法官今天（3月29日）针对法国籍被告柯武韩（Vu Han Jean-Luc Kha，44岁）的罪行下判时表示，被告出言悔辱和打伤受害者，导致对方事后蒙受心理创伤，他犯下的罪行确实恶劣，但不至于排除被告进行改造的可能性。

根据精神报告，被告患有躁郁症（bipolar disorder），事发时很可能病发，才会在精神状态受影响的情况下犯案。

辩方律师指出，被告感到深切懊悔，且经过治疗后情况好转，他也一直密切留意情况，确保不会再受心理疾病影响。法官认同他适合接受强制性治疗，并指这是被告首次触法，罪行可说与他的性格不符。

接受强制性治疗的罪犯可以此替代监禁，控方早前就已表示反对这样的判刑，其立场至今维持不变。控方认为，被告虽然患病，但没有证据显示他的自制能力受影响，况且事发当天是被告自愿选择喝醉酒的。

况且，控方指被告打伤的是处于弱势的未成年少年，罪行引起公愤及不安，促请法官判他监禁以起阻遏作用。

法官给予判决后，控方表示正考虑上诉，因此申请让强制性治疗推迟进行，获法官批准。

zaobao.sg日前报道，柯武韩在2019年11月22日晚上，于百灵商业中心商场的电梯碰到受害者和他的12岁弟弟。他向受害者发出一连串不雅提问，随后毫无缘由朝受害者的头挥拳，对他飙脏话，打了受害者一巴掌后再推开他。

被告去年10月承认蓄意伤人以及抵触防止骚扰法令罪行。他在被定罪隔天卸下总裁职务。