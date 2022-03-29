偷拍女同事和朋友如厕 40岁男监9个月

（早报讯）在办公室和朋友住家等不同地方的厕所安装针孔摄像机，偷拍女同事和女性朋友等共48人，事迹败露后还试图销毁证据，男子被判坐牢九个月。

现年40岁的被告总共面对25项控状，包括16项侮辱女性尊严、八项偷窥，以及一项触犯影片法令的罪名。控方以其中八项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

综合所有控状，受害女子共有48人，其中包括被告9岁时就认识的童年好友。为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名和职业。

根据案情，被告在2016年上网买了一台针孔摄像机后，心里便萌起偷拍的歪念。他起初将摄像机安装在家里的厕所，试用后觉得视频效果不错，于是又上网添购了数台针孔摄像机，并从2017年起开始了偷拍的勾当。

除了趁女同事和女性朋友上门聚会前在家里厕所安装摄像机，被告也趁到女性朋友家做客时，偷偷到厕所安装摄像机。

接连得逞多次后，被告变本加厉，将目标扩大到办公室的残障人士厕所，甚至上网“做功课”查询隐藏摄像机的最佳位置。在2019年1月至2020年3月之间，共有至少10名女性如厕时被偷拍。

2020年3月19日，一名男子在厕所发现被告安装的针孔摄像机。被告当天察觉摄像机不见，急忙回家删除部分偷拍视频，并把所有用来犯案的电子器材分开装进三个包包扔进垃圾桶。

被告回到办公室时发现警察已到场调查，知道自己无路可逃，因此当场承认罪行。

警方事后找回被告丢弃的电子器材，从中起获包含不雅内容的591段视频和18张照片。调查期间，警方又在被告的个人优盘里发现355段不雅视频。