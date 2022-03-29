涉参与非法放贷活动 149人受查

（早报讯）警方展开为期一周的执法行动，149人因涉嫌参与非法借贷活动遭警方调查。

警方今天（3月29日）发文告指出，刑事侦查局和七大警署在3月21日至28日展开行动打击非法借贷活动，针对15岁至70岁的149人展开调查。

初步调查显示，其中一名嫌犯涉嫌非法经营借贷生意，15人则涉嫌骚扰借贷者的住家。另有21名嫌犯相信是大耳窿跑腿，协助利用自动提款机进行转账。

其余112人则相信涉嫌为大耳窿开设银行户头、提供提款卡、密码和网络密码生成器，让大耳窿非法放贷。

针对所有嫌犯的调查还在进行中。

警方将继续严厉打击非法放贷生意，无论罪犯在当中涉及任何角色，都会受到法律的制裁，包括那些把银行户头提供给大耳窿的人。

根据放贷人法令，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷，初犯者可被罚款3万元至30万元不等，坐牢最长四年，并被鞭打最多六下；涉嫌替大耳窿做出骚扰行为，一旦罪成，初犯者可被罚款5000元至5万元，监禁最长五年，并被鞭打最多六下。

当局也提醒，如今大耳窿开始使用短信或网络平台发送非法放贷广告，公众切不可与他们合作，或通过任何方式协助他们放贷。

公众一旦怀疑或知道有人可能涉及非法放贷活动，可拨打999或“X-Ah Long”热线1800-924-5664通知警方。