本地甜品厨师获“亚洲50最佳餐馆”最佳甜点厨师奖

（早报讯）2022年“亚洲50最佳餐馆”成绩出炉，本地甜品厨师杨媛婷（Maira Yeo，30岁）摘下亚洲最佳甜点厨师奖，她是本地餐馆Cloudstreet的甜点主厨。

这是新加坡籍厨师连续第二年获得此奖项，去年得主是任职于台湾餐馆态芮（Tairroir）的甜品厨师赖思瑩（Angela Lai）。

于3月29日公布的亚洲50最佳餐馆榜单，过去两年因疫情以线上直播形式。今年除了直播，也恢复实体颁奖活动，并首次在三个地点同步举行，即曼谷、澳门和东京。

人在曼谷的杨媛婷说：“能获得这个奖项的肯定，我非常幸运，也感谢Cloudstreet团队。这个奖项肯定了我们团队的发展方向。”Cloudstreet餐馆在榜单中排名第44。

榜单三甲大洗牌

今年榜单前三甲“洗牌”更新。去年第三名的日本东京的Den餐馆，今年一跃摘冠。排名第二的是泰国曼谷餐馆Sorn，第三则是东京的Florilege。

去年的冠亚军排名滑落。去年摘冠的香港中餐馆大班楼，滑落到第五，亚军新加坡米其林三星西餐馆Odette，则下滑到第八名。但Odette仍是新加坡餐馆中排名最高者，也同时获Gin Mare Art of Hospitality礼宾奖。

今年新加坡餐馆共有7家餐馆入榜，除了Odette，还有Meta（第20名）、Les Amis（第23名）、Zen（第37名）、Labyrinth（第40名）、Burnt Ends（第41名）和Cloudstreet（第44名）。