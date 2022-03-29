马善高：无法提早知道国人能否参加今年麦加朝圣

（早报讯）沙特阿拉伯正探讨今年的麦加朝圣名额，但要在未完全走出疫情阴影时就策划牵涉全球数百万人的朝觐事务，并非易事。由于局势复杂，我国料无法提早知道本地人能否参加今年的朝圣。

出访沙特的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，今天（3月29日）早前与当地朝觐及副朝部长达菲克博士见面。

主管回教事务的马善高过后在个人面簿贴文说，沙特政府的首要目标之一是确保朝圣者的健康和安全。我国须灵活应变，做好在最后关头才知道决定的准备。

他说，无论这个决定是什么，我国都能放心这是按照朝圣者最佳利益作出的决定。

随着更多人完成疫苗接种，前往圣地进行小朝觐的本地回教徒也有所增加。马善高已向达菲克表达本地回教徒希望前去朝圣的强烈意愿。

根据新加坡回教理事会网站，我国2017年的常年麦加朝圣名额是800人，为回教徒人口的0.1％。受冠病疫情影响，麦加朝圣的规模过去两年大幅度缩小。