李显龙总理与美国副总统哈里斯会谈

（早报讯）李显龙总理当地时间周二（3月29日）下午与美国副总统哈里斯会谈。两人回顾了去年8月哈里斯访新时新美双方所讨论课题的进展，也讨论了乌克兰危机。

哈里斯当时访新之际，两国签署了涉及多个部门的强化网安合作谅解备忘录，在本次李显龙访美时，新美两国宣布设立美国-新加坡网络对话（United States-Singapore Cyber Dialogue，USSCD）机制。

李总理在与哈里斯会面后的联合记者会上说，新成立的新美双边网络对话机制，将合力推进关键基础设施保护、安全与最优作业流程，在网络空间支持一个基于规则的多边秩序。

哈里斯也是白宫国家航天委员会（National Space Council）主席。她在与李总理的联合记者会上表示，作为去年8月访新讨论议题的跟进，她很高兴看到新加坡已加入美国发起的阿耳忒弥斯协定（Artemis Accords）。她说，新加坡作为首个加入这项协定的亚细安国家，认识大家能合力发展国际惯例，因为国际惯例关系到一切事务，包括太空事务。

在本次李总理访美之际，新加坡加入根植于联合国《外空条约》的《阿耳忒弥斯协定》。该协定旨在确定指导原则，签约国承诺根据这些原则，以和平、安全、负责任与可持续方式发展太空行业。

新加坡是《阿耳忒弥斯协定》的第18个签约国。