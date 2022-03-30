（早报讯）俄乌冲突出现转机，俄罗斯部分撤军消息提振市场情绪，美国三大股指皆收高。纳斯达克指数上涨1.84％，标普500指数和道琼斯工商指数则各涨1.23％和0.97％

本地股市缺乏利好消息推动而横摆，新加坡海峡时报指数昨天微升1.91点或0.06％，闭市报3433.90点。

周三（3月30日）开盘值得关注的个股：

*佳发公司（Japfa）昨晚闭市后披露，旗下子公司AustAsia投资控股公司（AustAsia Investment Holdings，简称AIH）已申请在香港证券交易所的主板挂牌，并计划减资把AIH持有股权透过股票分配（distribution in specie）给股东。

*城市发展（CDL）今早开市前披露，旗下间接全资子公司在东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）集体出售中已脱售85个分层地契单位（包括两个停车位）予Hillthorpe Investments私人有限公司。

*美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US Reit）计划脱售两个自存房地产，收购方要求延长尽职调查时间至4月4日。

*新加坡邮政（Singapore Post）旗下的SingPost Group Treasury发行总值1亿元的优先无担保票据（senior unsecured notes），固定票息率为3.23％，2027年到期。

*胜科海事（Sembcorp Marine）连续三年蒙受税前亏损。公司昨天表示，截至3月28日，公司的六个月每日平均市值为26亿元，这意味着公司的财务情况符合新加坡交易所的条例，免于被列入观察名单。

*立堾集团（Ley Choon）表示收到Zheng Choon Holding发出四份通知，要求按照双方签署的四份穆拉巴哈（Murabaha）贷款协议转换贷款为转换股。每份协议转换近455万元为大约8024万新股。公司发行新股后，缴足股份资本将增加到15亿零577万股。